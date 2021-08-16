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الرياض.. القبض على 5 مواطنين ومقيم نشروا إعلانات وهمية لاستدراج ضحاياهم وسلب أموالهم

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الرياض.. القبض على 5 مواطنين ومقيم نشروا إعلانات وهمية لاستدراج ضحاياهم وسلب أموالهم الرياض.. القبض على 5 مواطنين ومقيم نشروا إعلانات وهمية لاستدراج ضحاياهم وسلب أموالهم
ضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة قدرت مسروقاتهم  بـ 16,000 ريال.. وتمت إحالتهم للنيابة

الرياض.. القبض على 5 مواطنين ومقيم نشروا إعلانات وهمية لاستدراج ضحاياهم وسلب أموالهم

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، بين العقدين الثاني والرابع من العمر، لارتكابهم (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع منتجات بأسعار زهيدة واستدراج ضحاياهم والتعدي عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، فيما ضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (16,000)ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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