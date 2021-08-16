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خالد سليم ونسرين طافش وكريم سرور في الشيخ زايد من أجل «أزمة قلبية»

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خالد سليم ونسرين طافش وكريم سرور في الشيخ زايد من أجل «أزمة قلبية» خالد سليم ونسرين طافش وكريم سرور في الشيخ زايد من أجل «أزمة قلبية»

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انطلق أمس تصوير فيلم «أزمة قلبية» للنجم خالد سليم والنجمة نسرين طافش في لوكيشن بمصر القديمة بحضور جميع أبطاله والمؤلف محمد حسين ألماظ والمخرج مرقس عادل.

ويواصل صُناعه التصوير اليوم الإثنين في إحدى اللوكيشنات بالشيخ زايد.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة الجديدة.

فيلم «أزمة قلبية» بطولة خالد سليم، نسرين طافش، محمد عز، توني ماهر، كريم سرور، ونخبة من ألمع النجوم، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين ألماظ، ود. عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، إخراج مرقس عادل.

المصرى اليوم

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