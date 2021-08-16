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أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة»

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أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة» أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة»

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قال الإعلامي أحمد موسى إن المواطنين في أفغانستان يتمنون أن تفتح لهم أبواب الطائرات الأمريكية، لكن الأولوية عند الأمريكان لمواطنيهم، ثم يفكرون بعدها في النازحين، مشيرا إلى أن طالبان استولت على العاصمة كابول في 10 ساعات: «مضربوش رصاصة».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، أن بعثة الأزهر المصرية تتواجد الآن في مطار العاصمة الأفغانية كابول، وستتم إعادتها حينما تستقر الأمور، مشيرًا إلى أن أمريكا تجلي رعاياها من أفغانستان.

وتابع أن الإعلام الأمريكي يشن هجوما حادا على القيادة في أمريكا بسب فشلها في السيطرة على حركة طالبان، كما أن يطالب بايدن بالااستقالة بسبب طالبان، وهذه أسوأ هزيمة في تاريخ أمريكا، مشيرًا إلى أن في واشنطن كانت تخطط لتمكين الحركة من الحكم.

وأشار إلى أنه لن يقتنع أحد بتصريحات الأمريكان بأن ما حدث في أفغانستان جاء بسبب فشل القيادة السياسية، معلقًا «محدش يضحك عليك بأي كلام».

وأردف أن حركة طالبان أصبح لديها تسليح قوي بعد الاستيلاء على أسلحة أمريكية حديثة، لافتا إلى أن أمريكا خسرت كثيرا ماديا وبشريا في حربها ضد طالبان في أفغانستان.

وتابع أن عودة طالبان لحكم أفغانستان كانت بداية من زيارة زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي، ومن هنا كان التمهيد وإطلاق العنان للحركة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الإرهابيين من كل مناطق العالم إلى كابول.

وأردف أن سيطرة طالبان على السلطة سيجعلها مصدر تهديد للصين وطريق الحرير، لافتا إلى أن الصراع القائم الآن فحواه أي دولة ستعترف بحركة طالبان أولًا؟ وأكد أن جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في أفغانستان، التي عقدت اليوم، لم تأتِ بجديد، مشيرا إلى أن تلك عادة المجلس حيال مختلف القضايا الشائكة.

ورصد الإعلامي أحمد موسى مشاهد تساقط المواطنين الأفغان من طائرة أمريكية في الجو، مضيفًا أن طائرة سلاح الجو الأمريكي أغلقت أبوابها في الهواء على المواطنين البسطاء الذين كانوا يأملون بالفرار من القتل على يد طالبان.

المصرى اليوم

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