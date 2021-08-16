أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة»

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قال الإعلامي أحمد موسى إن المواطنين في أفغانستان يتمنون أن تفتح لهم أبواب الطائرات الأمريكية، لكن الأولوية عند الأمريكان لمواطنيهم، ثم يفكرون بعدها في النازحين، مشيرا إلى أن طالبان استولت على العاصمة كابول في 10 ساعات: «مضربوش رصاصة».
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، أن بعثة الأزهر المصرية تتواجد الآن في مطار العاصمة الأفغانية كابول، وستتم إعادتها حينما تستقر الأمور، مشيرًا إلى أن أمريكا تجلي رعاياها من أفغانستان.
وتابع أن الإعلام الأمريكي يشن هجوما حادا على القيادة في أمريكا بسب فشلها في السيطرة على حركة طالبان، كما أن ترامب يطالب بايدن بالااستقالة بسبب طالبان، وهذه أسوأ هزيمة في تاريخ أمريكا، مشيرًا إلى أن الحكومة في واشنطن كانت تخطط لتمكين الحركة من الحكم.
وأشار إلى أنه لن يقتنع أحد بتصريحات الأمريكان بأن ما حدث في أفغانستان جاء بسبب فشل القيادة السياسية، معلقًا «محدش يضحك عليك بأي كلام».
وأردف أن حركة طالبان أصبح لديها تسليح قوي بعد الاستيلاء على أسلحة أمريكية حديثة، لافتا إلى أن أمريكا خسرت كثيرا ماديا وبشريا في حربها ضد طالبان في أفغانستان.
وتابع أن عودة طالبان لحكم أفغانستان كانت بداية من زيارة زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي، ومن هنا كان التمهيد وإطلاق العنان للحركة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الإرهابيين من كل مناطق العالم إلى كابول.
وأردف أن سيطرة طالبان على السلطة سيجعلها مصدر تهديد للصين وطريق الحرير، لافتا إلى أن الصراع القائم الآن فحواه أي دولة ستعترف بحركة طالبان أولًا؟ وأكد أن جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في أفغانستان، التي عقدت اليوم، لم تأتِ بجديد، مشيرا إلى أن تلك عادة المجلس حيال مختلف القضايا الشائكة.
ورصد الإعلامي أحمد موسى مشاهد تساقط المواطنين الأفغان من طائرة أمريكية في الجو، مضيفًا أن طائرة سلاح الجو الأمريكي أغلقت أبوابها في الهواء على المواطنين البسطاء الذين كانوا يأملون بالفرار من القتل على يد طالبان.