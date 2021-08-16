إبراهيم عمران: الريجسير العمود الفقري في العمل الفني

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قال الريجسير إبراهيم عمران، إن مهنة الريجسير لم تنقرض، وما زالت موجودة في التمثيل، موضحًا أن الريجسير هو العمود الفقري في العمل ككل، ومسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، خاصة وأنه هو عين المخرج الأساسية.

وتابع «عمران»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أن الريجسير يمتلك كافة أدوات الممثل من عنوان وتليفون وأصدقائه، معقبًا: «زمان مكنش في حاجة اسمها تليفون أو واتساب، كان في حاجة اسمها تليفون الجيران».

ولفت إلى أن الفنان أحمد فؤاد سليم كان يسكن في حارة بالمطرية، ولم يكن لديه تليفون، وكان من المفترض أن يأتي لتجسيد دور معين في الفيلم، فقام بالذهاب إليه، وإعطائه الأوردر الخاص به، معقبًا: «الشغلانة دلوقتي مش زي الأول، بقى في حاجة اسمها واتساب».