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اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية

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اللقاء شهد مشاركة

لحق الفريق الكروي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الدرعية "درجة أولى"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين "وديًا" على أرض ملعب نادي الهلال.

وشهد اللقاء مشاركة محترف الهلال البرازيلي بيريرا للمرة الأولى.
انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الدرعية بهدف السبق، وفي الشوط الثاني تمكن عبدالله الحمدان من إدراك التعادل.
ووقف جارديم خلال المباراة على مستويات عددٍ من اللاعبين تحضيرًا لمواجهة الفريق أمام التعاون الجمعة "دوريًا".

اللقاء شهد مشاركة

اللقاء شهد مشاركة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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