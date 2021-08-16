ورش الحرف التراثية تواصل فعالياتها في ساحل سليم ضمن «حياة كريمة»

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تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة «صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب»، في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقالفى، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى«بأسيوط، والتى تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وشهد قصر ثقافة ساحل سليم مجموعة من ورش الحرف التراثية منها ورش «السجاد وقدمها بيومي فوزى، عجينة السيراميك لشيرين عفيفي، الشنط بالشرايط الستان للفنانة عائشة عبدالمنعم، والحفر على النحاس للفنان محسن محمد، تطريز وكروشيه قدمتها ناهد سلامة، تطريز وبري للفنانة إيناس حسين، خيامية قدمها عماد ابراهيم، حلي واكسسوارات»، بجانب معرض «يلا نقرأ»، كما قدمت لؤا الصباغ ورشة الحكي والالعاب الشعبية للاطفال بمقر القصر، بجانب تدشين قافلة اكتشاف المواهب والمكونة من الشاعر عصام همام والفنان التشكيلي أسامة المنصورى والفنان عبدالرحمن حمدي والمايسترو ياسر محمود والتي استمعت لمجموعة من المواهب الفنية والأدبية الشابة.

وفي سياق متصل أقيمت ورشة للمسرح «سايكودراما» قدمها المخرج الفنان أسامة عبدالروؤف والفنان المايسترو نصر الدين احمد، حيث تم تنفيذ بعض المشاهد الارتجالية خلال الورشة بالإضافة إلى العرض المزمع إنتاجه للورشة، وذلك بإقامة استعراض «عاش اللي قال» ونقل الخبرات والتجارب من خلال المشاركات الجماعية، كما تفاعل المشاركين مع المايسترو نصر الدين احمد من خلال تدريبات الموسيقي والغناء الجماعي؛ وقدمت اميرة محمد ورشة فنية للاطفال حيث تم شرح مفصل مبادئ الرسم والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين.