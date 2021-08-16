العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة"

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متوسط وفيات الولايات المتحدة بسبب الفيروس على مدى 7 أيام 645

يقترب العالم شيئًا فشيئًا، من عتبة 5 مليارات جرعة لقاح، في نجاح كبير لحملة التطعيم التي دشنت مطلع يناير الماضي. وتتربع الصين على عرش حملة التلقيح، تليها الهند، ثم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، التي جرى إعطاؤها حول العالم، تجاوز أربعة مليارات و655 مليون جرعة.

وفيما تم إعطاء 160.1 مليون جرعة من اللقاحات في البرازيل حتى الآن، بمتوسط معدل يقدر بـ1.76 مليون جرعة في اليوم الواحد؛ تم إعطاء 87.6 مليون جرعة من اللقاحات في بريطانيا حتى الآن، بمعدل تطعيم يبلغ نحو 202 ألف و790 جرعة في اليوم الواحد.

وسرّعت إيطاليا من معدلات التطعيم؛ إذ وصل عدد الجرعات المعطاة إلى 73.7 مليونًا، بمتوسط يُقدر بـ350 ألفًا و772 جرعة في اليوم؛ بينما بلغ عدد الجرعات المعطاة في كندا 51.4 مليونًا، بمتوسط معدل يبلغ 140 ألفًا و448 جرعة في اليوم الواحد.

إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث، أن نسبة البالغين الذين سيتلقون لقاحًا ضد فيروس «كورونا» في ألمانيا، قد تتجاوز 80%. وذكر 75% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف لقياس مؤشرات الرأي، أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وذكر 6% آخرون أنهم يعتزمون تلقي اللقاح؛ وبذلك تصل إجمالي النسبة إلى 81%. وأفاد 13% فقط ممن شملهم الاستطلاع، بأنهم لا يعتزمون تلقي اللقاح، وكانت نسبة هؤلاء الأشخاص تبلغ 15% في مايو الماضي. ووفق الاستطلاع، فلم يحسم 6% ممن شملهم الاستطلاع قرارهم بشأن تلقي اللقاح حتى الآن.

على صعيد متصل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس جو بايدن، تعمل على إعداد خطة لإعطاء جرعة تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، في أوائل أكتوبر المقبل. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن متوسط وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة على مدى سبعة أيام، بلغ 645 وفاة أول أمس؛ ليتضاعف تقريبًا في غضون أسبوعين، ويصل إلى أعلى مستوى منذ مايو، مع تفشي متحور دلتا في البلاد.