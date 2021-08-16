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مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

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مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021 مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

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المصري البورسعيد يخوض لقاء هام اليوم الاثنين عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021 والذي سيقام على أرض ملعب الإسكندرية.

وأعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها اليوم الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

الهانى سليمان وعمر صلاح.

رجب نبيل ومحمود عزت ومحمود البدرى ومحمد عبدالمنعم واطهر الطاهر ومحمد شكرى.

احمد حمص ومحمود حليمو ومحمد محسن ليلة ومحمد كناريا وشريف رضا ومصطفى فتحى وإسلام جمال وأحمد عبدالقادر ومحمد رزق.

رفيق كابو ومحمد نادى وعرفة السيد.

المصرى اليوم

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