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ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

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ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

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كشف المهندس ماجد سامي، مؤسس نادي وادي دجله ومالكه السابق، عن واقعة «تفويت» في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.

وكتب ماجد سامي، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «نادي مصري مفلس ماديا يلعب في الدوري الممتاز ومتوقف عن سداد مستحقات لاعبيه من العام الماضي للحد الذي اضطر مديرين فنيين للنادي للاعتذار عن الاستمرار في تدريب الفريق كما اضطر لاعبيه لشكوى ناديهم جماعياً للاتحاد الأسبوع الماضي، خسر هذا الأسبوع مباراته ضد أحد الفرق المصارعة على الهبوط بخطأ متعمد من الحارس الاحتياطي علما بأن الحارس الأساسي تواجد على دكة البدلاء أي أنه لم يكن موقوفا أو مصابا».

وأضاف :«نفس هذا النادي سيلاقي في الأسبوعين القادمين ناديين أخرين من المنافسين على البقاء وتستطيع بكل سهولة التكهن بنتيجة هاتين المبارتين».

المصرى اليوم

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