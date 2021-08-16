رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق استعلام طلاب الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة 2021 عقب اعتمادها بشكل رسمي، نقدم في التقرير التالي تفاصيل حصول الطالب على النتيجة.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال أيام قليلة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه جار تحديد نسب النجاح العامة للنتيجة مع إعداد قاعدة البيانات للإعلان عنها.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن ما يتردد بشأن «العتبة الآمنة» و«درجات الرأفة» في نتيجة الثانوية العامة 2021 لا أساس لها من الصحة تماما، ولا نعلم من يروجها والأعجب أنه لا يوجد شيء اسمه «العتبة الآمنة» خارج خيال مؤلف هذه النظرية.

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس



وتابع وزير التربية والتعليم موضحا: التصحيح هذا العام «إلكتروني» ويتم في مكان مركزي ولا يوجد تصحيح في كنترولات مثل الأعوام الماضية ولا يستطيع أحد الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2021 حتى الوزير شخصيا، متابعا: التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية وبالتالي كل ما يقال في هذا الشأن من خيال كاتبه فقط.

واكد وزير التربية والتعليم: لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2021، ولم نضيف 10٪ كما يردد البعض ولكن هناك أساليب علمية حديثة لضبط مستويات الصعوبة تتم الآن وما تزال النتيجة في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع.

نتيجة الثانوية العامة 2021 (الرابط)



وتابع الدكتور طارق شوقى: نحن نطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ونحجب نتائجهم وكذلك نستخرج المؤشرات العامة ونعد قاعدة البيانات للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال أيام ولكنها ليست جاهزة حتى الآن، ومن يطلب منا النتائج قبل الموعد، نحن ليس لدينا القدرة على ذلك لان النتيجة لم تكتمل بعد.

وأضاف الوزير: للأسف تكثر في هذا التوقيت الاجتهادات والشائعات والتقولات وادعاء معرفة الأمور ولذلك كتبت هذا التوضيح حتى لا ننزلق في فخ الإشاعات السابقة واللاحقة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

كتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على صفحته على موقع «فيس بوك» تنويهًا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مؤكدًا أنه لن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي العام الأحد، وتعتبر أخبار الثانوية العامة من أهم أخبار مصر التي تحرص مئات الألوف من الأسر المصرية على تتبع أخبارها لحظة بلحظة.

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وفقًا لتصريح الوزير الأخير بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2021، فإن موعد إعلان النتيجة بعد استثناء يوم الأحد سيكون اعتبارًا من يوم 16 أغسطس وحتى 18 أغسطس.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال المؤتمر الصحفي عبر موقع صفحته على موقع فيس بوك وعلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

فرحة طلاب الثانوية العامة بانتهاء ماراثون الامتحانات بالمنصورة - صورة أرشيفية

نتيجة الثانوية العامة 2021

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، لكي لا يتنافس طلاب التقسيم، الذين قاموا بتقسيم المواد على عامين، طلاب الصف الثالث الثانوي الذين خاضوا الامتحانات مرة واحدة، على الأماكن في الجامعات.

واشار وزير التعليم أن ذلك سيتم بغرض الحفاظ على حقوق كل الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2021، وعدم الاخلال بالقوانين، مضيفًا أن طلاب التقسيم لن ينافسوا طلاب هذا العام على الأماكن في الجامعات، وسيأخذ طالب التقسيم المجتهد حقه الطبيعي.

وأشار الوزير إلى أنه لن يتم استحداث تنسيق مستقل لطلاب التقسيم، وأن النظام الجديد لن يخل بحقوق أيًا من الطرفين.

نتيجة الثانوية العامة 2021

اجتمع قبل أيام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لمناقشة موقف ومؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة، وصدر بيان عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء يعلن فيه أن مؤشرات نتائج الثانوية العامة 2021، مثل نفس معدلات نسب النجاح في الأعوام الماضية، وتوقع البيان انخفاض درجات الحد الأدنى للقبول في الكليات هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي - صورة أرشيفية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي

يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، فور اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وتستطيع الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ومعرفتها من الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم عن طريق إدخال رقم الجلوس بالضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

* يمكن لطالب الثانوية العامة أو ولي الأمر الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــا

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