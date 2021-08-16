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نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%»

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نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%»

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وجه الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأحد، رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وقال حمادة هلال، في المقطع : «مساء الفل على أحلى ناس في الدنيا حبايبي وأصحابي ربنا يكرمكم وتجيبوا أحلى درجات وتفرحوا».

كما وجه رسالة لأولياء الأمور قائلا: «وما تقارنهوش بحد، زمان أهلي كان عندهم جملة بيقولوها لي عالطول وهي يا رب تجيب 55 % والرقم ده بكرهوا، لحد ما ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59% وعرفت أعرفهم أنا مين وإن شاء الله ربنا هيكرمكم وهتعملوا أحلى شغل».

واختتم حديثه: «انتظروا مفاجأة حلوة»

من ناحية أخرى، طرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية أم أحمد وحقق أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة بعد أقل من شهر من طرحها عبر قناته الرسمية، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ونالت هذه الغنوة على إعجاب الكثير من الجمهور، وتتداولها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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