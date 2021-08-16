وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا

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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن بعض بنود قانون الرياضة تحتاج إلى التغيير.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تم الاتفاق مع اللجنة الأولمبية على تغيير بعض بنود قانون الرياضية، من بينها حق إشراف الوزارة على الأندية».

وأضاف: «يجب حوكمة منظومة التحكيم الرياضي، مع منح فرص أكبر للاستثمار الرياضي»، مشيرا إلى تشكيل لجنة لتدقيق موقف الاتحادات الرياضية.

ولفت إلى أن الوزارة تخطط لدخول مصر ضمن المراكز العشرة الأولى في الأولمبياد خلال 2028، مشيرا إلى أنه يستهدف حصول مصر على 10 ميداليات خلال 2024.

وأكد أن اتحادي ألعاب القوى والجودو أخفقا خلال أولمبياد طوكيو، وفي المقابل اتحاد السباحة قدم جيلا مختلفا سيقدم مستوى مختلفا خلال 2024، موضحا أنه سيبلغ الجمعيات العمومية بموقف الاتحادات التي أخفقت.

وكشف أن مصر دعمت محمد مصطفى لاعب المصارعة صمم على اللعب باسم مصر رغم حصوله على الجنسية الأمريكية، مشيرا إلى أن مصطفى خاض منافسات الأولمبياد وهو مصاب بالرباط الصليبي.

ولفت إلى أنه توقع منافسة كيشو بطل المصارعة على الفضية وليس البرونزية.

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