★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رد أسامة عبدالكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق، على تصريحات حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بشأن زيادة وزن محمود جاد حارس الفريق البترولي.

وكان حلمي طولان، قال عقب مباراة الأهلي، أنه استبعد محمود جاد، من التشكيل الأساسي من مباراة الأهلي بسبب عودته من المنتخب الأولمبي وزنه زائد 6 كيلو و600 جرام في شهر واحد.

وقال أسامة عبدالكريم، في تصريحات تلفزيونية: «فوجئت عقب مباراة الأهلي بتصريحات حلمي طولان، وما الهدف من خروج التصريح في هذا التوقيت»، مضيفًا :«محمود جاد، علاقته مع المنتخب الأولمبي انتهت يوم 31 يوليو الماضي عقب انتهاء مباراة البرازيل، والحارس كان احتياطيًا في مباراتي الأرجنتين والبرازيل».

وأضاف: «محمود جاد وصل إلى القاهرة يوم 1 أغسطس، ومنذ ذلك التاريخ هو على ذمة نادي انبي، لماذ تم اكتشاف وجود زيادة في وزن الحارس خلال مباراة الأهلي؟ لماذا لم يتم الكشف عن الأمر في مباراة سموحة؟».

وتابع: «البعثة كان بها 22 لاعبًا، هل 21 لاعبًا سافروا للمشاركة في الأولمبياد، وجاد، سافر (يتفسح)؟»، مضيفًا: «هل مثلا نحن قمنا بضم محمد الشناوي ومحمد صبحي لكي يتدربون ومحمود جاد، يتفرج عليهم؟!».

وأكمل: «هل الجهاز الطبي للمنتخب كان يضع برنامج تغذية لـ21 لاعبًا، ويضع برنامج آخر لمحمود جاد!»، مضيفًأ :«الجميع رأي مستوى محمد الشناوي، مع الاهلي بعد عودته من الأولمبياد، ونفس الامر بالنسبة لمحمد صبحي، مع الاتحاد السكندري في مباراتي الزمالك ووادي دجلة».

وواصل: «المدرب الذي لا يستطيع السيطرة على لاعبيه لا يبحث عن شماعة ليعلق عليها المشاكل التي تواجه فريقه، المنتخب لن يكون شماعة لأي شخص».