لاختصار المسافة.. الداخلية تضبط سيارة تسير فوق رصيف المشاة بالإسكندرية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لقائد سيارة ملاكى يقوم بالسير أعلى الرصيف المخصص للمشاه بطريق الكورنيش بالإسكندرية ،وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً قيام قائد سيارة ملاكى بالسير أعلى الرصيف المخصص لحركة المشاه بطريق الكورنيش دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية».

واضافت :«بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط قائد السيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعلل ذلك لقيامه بإختصاره المسافة عقب خروجه من ساحة الإنتظار ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».