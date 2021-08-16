أخبار عاجلة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

لاختصار المسافة.. الداخلية تضبط سيارة تسير فوق رصيف المشاة بالإسكندرية

Print
لاختصار المسافة.. الداخلية تضبط سيارة تسير فوق رصيف المشاة بالإسكندرية لاختصار المسافة.. الداخلية تضبط سيارة تسير فوق رصيف المشاة بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لقائد سيارة ملاكى يقوم بالسير أعلى الرصيف المخصص للمشاه بطريق الكورنيش بالإسكندرية ،وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً قيام قائد سيارة ملاكى بالسير أعلى الرصيف المخصص لحركة المشاه بطريق الكورنيش دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية».

واضافت :«بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط قائد السيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعلل ذلك لقيامه بإختصاره المسافة عقب خروجه من ساحة الإنتظار ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو)

كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو)

رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو)

رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو)

مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو)

مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو)