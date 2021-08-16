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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تضمن إشتعال أحد القطارات بالبدرشين على خلاف الحقيقة.

وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الاثنين: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً قطار مشتعل ومصحوب بتعليق (أن القطار مشتعل بالبدرشين.. أين المسئولين)».

وأضافت: «بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل» له معلومات جنائية «مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأفاد بنقل الفيديو من إحدى الصفحات دون التأكد من صحته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».