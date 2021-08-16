محافظ أسوان يوجه بالتدخل السريع لحماية سيدة بلا مأوى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد حمدي مدير عام التضامن الاجتماعي في أسوان إنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام فريق التدخل السريع بالمديرية بالتوجه لإحدى الحالات الإنسانية وهى سيده بلا مأوى في العقد السابع من عمرها بعد قيام المبادرة بعرض مشكلتها على المحافظ والذى كلف بحمايتها وتقديم أوجه المساعدة المختلفة لها، وخاصة أنها تفترش أحد الأرصفة بطريق السادات، مؤكداً على أنه سيتم تقديم إعانة شهرية لها بمبلغ 500 جنيه، بجانب المعاش الشهرى الذي تتقاضه لتلبية مطالبها وإحتياجاتها هي وأحفادها بعد وفاه والدهم وهو الذي سيتوازى مع تقديم الدعم العينى لهذه الأسرة لإعاناتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية.

وفى سياق متصل، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإعادة تأهيل ورفع كفاءة أحد المنازل بقرية أبوالريش بعد وصول إستغاثة لمبادرة «الناس لبعضهم» بتعرضه لحريق منذ شهرين حيث قامت المبادرة بإعادة تأهيل المنزل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب الخير مما لاقى فرحة للأسرة التي كانت تعيش فيه وتهيئته بشكل أفضل مما كان عليه قبل الحريق.