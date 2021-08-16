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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم ولدينا كافة الإمكانيات لاستضافة البطولة ومستعدون للتعاون مع جميع الدول.

وأضاف وزير الرياضة خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مصر الأكثر جاهزية لاستضافة المونديال والأولمبياد وندرس ملف التعاون مع كافة الدول.

وأوضح وزير الرياضة خلال لقاءه الخاص بقناة صدى البلد أن الرئيس السيسي يؤسس مدينة ألعاب أولمبية على أعلى مستوى والقاهرة قادرة على استضافة الأولمبياد.

وتابع أن مصر استضافت كبرى البطولات القارية والعالمية في 2019 و2021 والمؤسسة العسكرية لها دور كبير في إعداد ودعم البطل الأولمبي.