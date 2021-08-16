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وزير الرياضة: جاهزة لتقديم ملف استضافة لكرة القدم والأولمبياد

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وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد وزير الرياضة: جاهزة لتقديم ملف استضافة لكرة القدم والأولمبياد

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن جاهزة لتقديم ملف استضافة لكرة القدم ولدينا كافة الإمكانيات لاستضافة البطولة ومستعدون للتعاون مع جميع الدول.

وأضاف وزير الرياضة خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مصر الأكثر جاهزية لاستضافة المونديال والأولمبياد وندرس ملف التعاون مع كافة الدول.

وأوضح وزير الرياضة خلال لقاءه الخاص بقناة صدى البلد أن الرئيس يؤسس مدينة ألعاب أولمبية على أعلى مستوى والقاهرة قادرة على استضافة الأولمبياد.

وتابع أن مصر استضافت كبرى البطولات القارية والعالمية في 2019 و2021 والمؤسسة العسكرية لها دور كبير في إعداد ودعم البطل الأولمبي.

المصرى اليوم

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