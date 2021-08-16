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غرق شاب أثناء ري أرض زراعية في الخانكة

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غرق شاب أثناء ري أرض زراعية في الخانكة غرق شاب أثناء ري أرض زراعية في الخانكة

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى في القليوبية جثة شاب غرق بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل الكوبرى الجديد بمنطقة أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة حيث تبين أنه لقي مصرعه أثناء توصيل ماسورة من الترعة لرى أرضه الزراعية فاختل توازنه وسقط بالترعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم نقل الجثة للمستشفى وصرحت النيابة بدفن الجثة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بترعة الإسماعيلية بمنطقة كوبرى أبوزعبل دائرة المركز.
انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام «م أ ع» 18 سنة بتوصيل ماسورة من الترعة لرى أرضه فاختل توازنه وسقط بالترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا.

المصرى اليوم

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