أخبار عاجلة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إصابة شخص في مشاجرة بسبب أولوية المرور ببنها

Print
إصابة شخص في مشاجرة بسبب أولوية المرور ببنها إصابة شخص في مشاجرة بسبب أولوية المرور ببنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية ميت العطار دائرة مركز بنها مشاجرة بين طرفين بسبب أولوية المرور وتدخل الأهالى بينهما وتم فض المشاجرة والصلح إلا أنه قام الطرف الثانى بالتوجه لمزرعة دواجن ملك الطرف الأول وتعدوا على صاحبها بالضرب فأصيب وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطار من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين ووجود مصاب

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول «ع س م»41 سنة، صاحب مزرعة دواجن مصاب بجروح طعنية بالكتف واليد اليسرى وكذلك القدمين وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثانى «ح ف ف» 51 سنة عامل ونجل عمه «ن ص ف» 23 سنة عامل، ونجل عمهم «س أ ف» 23 سنة.

وتبين أنه حدثت مشادة كلامية بين الأول والثالث من الطرف الثاني منذ حوالى 15 يوما بسبب أولوية المرور، وتدخل أهالى القرية وتم الصلح والتراضى بينهما دون حدوث أية تعدى من الطرفين، إلا أنه اليوم وأثناء تواجد الطرف الأول بمزرعته فوجئ بحضور الطرف الثانى والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته باستخدام أسلحة بيضاء وفروا هاربين.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها من ضبط المتهم الثاني من الطرف الثاني وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأخرين، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض عقب ارتكاب الواقعة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»