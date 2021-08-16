إصابة شخص في مشاجرة بسبب أولوية المرور ببنها

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شهدت قرية ميت العطار دائرة مركز بنها مشاجرة بين طرفين بسبب أولوية المرور وتدخل الأهالى بينهما وتم فض المشاجرة والصلح إلا أنه قام الطرف الثانى بالتوجه لمزرعة دواجن ملك الطرف الأول وتعدوا على صاحبها بالضرب فأصيب وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطار من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين ووجود مصاب

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول «ع س م»41 سنة، صاحب مزرعة دواجن مصاب بجروح طعنية بالكتف واليد اليسرى وكذلك القدمين وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثانى «ح ف ف» 51 سنة عامل ونجل عمه «ن ص ف» 23 سنة عامل، ونجل عمهم «س أ ف» 23 سنة.

وتبين أنه حدثت مشادة كلامية بين الأول والثالث من الطرف الثاني منذ حوالى 15 يوما بسبب أولوية المرور، وتدخل أهالى القرية وتم الصلح والتراضى بينهما دون حدوث أية تعدى من الطرفين، إلا أنه اليوم وأثناء تواجد الطرف الأول بمزرعته فوجئ بحضور الطرف الثانى والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته باستخدام أسلحة بيضاء وفروا هاربين.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها من ضبط المتهم الثاني من الطرف الثاني وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأخرين، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض عقب ارتكاب الواقعة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين الهاربين.