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.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

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فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب .. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب
الحصيلة الأولية للخسائر تشير إلى تضرر نحو 200 هكتار

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات

تتواصل ليل الأحد عمليّات فرق الإطفاء للسيطرة على حريق اندلع في غابة قريبة من مدينة شفشاون شمال المغرب لليوم الثاني، وفق لوكالة فرانس برس.

وتفصيلاً ، أوضح المدير الإقليمي للمياه والغابات في شفشاون، رشيد العنزي، أنّ "اتّجاه الرياح لا يُساعد على التحكّم في النيران" التي ما زالت متّقدة في الغابة والتي اشتعلت منذ عصر السبت.

وأكّد أنّ الحرائق التي استُعمِلت أربع طائرات متخصّصة لإخمادها، لم تُخلّف إلى حدّ الساعة أيّ خسائر بشريّة، موضحًا أنّ الأولويّة كانت "منع انتشار النيران نحو المناطق المأهولة القريبة من الغابة".

وأضاف أنّ الحصيلة الأولية للخسائر الناجمة من الحريق تشير إلى تضرّر نحو 200 هكتار من الغابات، حسب سكاي نيوز عربية.

وبينما لم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، أشار العنزي إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة والرياح عاملان ساعدا في تمدّده.

ويشهد المغرب منذ الجمعة موجة حرّ شديد يُرتقب أن تستمرّ حتّى الاثنين وتصل حتّى 49 درجة في بعض المناطق، وفق ما أفادت مديريّة الأرصاد الجوّية في نشرة إنذاريّة.

وسبق أن شهدت المملكة موجة حرّ مماثلة الشهر الماضي أدّت إلى اندلاع 20 حريق غابات ما بين 9 و11 يوليو أتت على نحو 1200 هكتار، وفق ما أفادت إدارة المياه والغابات منتصف يوليو.

ويتزامن اندلاع هذا الحريق مع كوارث مماثلة خلال الفترة الأخيرة في بلدان متوسطية بينها الجارتان الجزائر وإسبانيا، فضلاً عن اليونان وتركيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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