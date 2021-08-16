مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة

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ضمن الشراكة بينه وبين وزارة التعليم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الفكري

قام مركز العمليات الميدانية ٩٩٠ برئاسة أمن الدولة مساء أمس الأحد بتقديم الهدايا العينية لأسر الشهداء وذلك ضمن فعاليات صيف الباحة ١٤٤٢هـ.

كما تم تعريف أُسر شهداء الواجب بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة.

جاء ذلك بالتعاون مع مكتب ( وفاء ) بإدارة تعليم منطقة الباحة، وذلك ضمن الشراكة الموقعة بين رئاسة أمن الدولة ووزارة التعليم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الفكري.