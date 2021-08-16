حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان

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قامت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة العامة، مع تلافى السلبيات والتعامل السريع مع مطالب واحتياجات المواطنين، فضلاً عن إزالة الإشغالات والتعديات، وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة لإزالة التعديات بحي الصداقة الجديد استهدفت إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بجانب إزالة 3 حالات أخرى في المهد وذلك بمسطح إجمالى 1650 م2.

كما تمت مصادرة 3 سيارات حمولة 20 طن لمواد البناء، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، فيما قام رئيس الوحدة المحلية ومسئولة شركة النظافة بالمرور الميدانى على أحياء غرب وجنوب لمتابعة منظومة رفع القمامة والتراكمات أولاً بأول.

وفي مركز ومدينة دراو قامت الوحدة المحلية بمراجعة أعمال الإنارة بكافة الأعمدة بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة بنطاق المدينة للتأكد من جودتها وفعاليتها على الوجه الأكمل، كما تم رفع الأتربة والتراكمات، بجانب القيام بتنفيذ أعمال رى وتهذيب الأشجار والحدائق على جانبي هذا الطريق الحيوي، وفي مركز ومدينة نصر النوبة قامت الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة العامة حيث تم رفع 20 طن من التراكمات والقمامة، بجانب إزالة 7 إعلانات مخالفة.