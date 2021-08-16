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التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية

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التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية

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أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا لجميع مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والمحافظات، بشأن مواعيد بدء الدراسة في المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات الطبيعة «الدولية» أو اللغات«.

ونص الكتاب الدورى على أن يبدأ العام الدراسي القادم 2021 / 2022 بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 اكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة.

و نص الكتاب الدورى على أن يبدأ العام الدراسي 2021 / 2022 بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر 2021.

وشدد الكتاب الدورى على جميع المدارس بضرورة اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد «اونلاين»

وأوضح أن هذه المواعيد تم اقرارها حرصا من وزارة التربية والتعليم على حسن سير العملية التعليمية وتنظيم العمل بكافة المدارس الخاضعة لاشرافها وتحقيقا للانضباط الواجب في هذا الشأن .

وستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.

المصرى اليوم

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