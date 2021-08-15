أخبار عاجلة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة

Print
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، إنه يشارك في المؤتمر الدولي العاشر لأورام الجهاز الهضمي والكبد 100 عالم أجنبي من أكبر علماء العالم، منهم أشهر جراح في تخصص البنكرياس بالعالم.

وأشار «الغزالي»، خلال تقرير ببرنامج «صحتك بالدنيا»، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، إلى أن مجموعة الأطباء الأجانب الذين يشاركون في المؤتمر جميعهم أعلام في تخصصاتهم، متمنيًا أن يكونوا إضافة للمؤتمر، ويكون هناك تبادل للخبرات بينهم وبين الأطباء المصريين المشاركين في المؤتمر.

وأوضح أستاذ علاج الأورام، أن المؤتمر هذا العام مختلف عن المؤتمر الدورات السابقة، حيث هناك اعتماد على الذكاء الاصطناعي في العالم في تشخيص الأورام بشكل أكثر دقة وبناء خطة علاجية عما يوفره الذكاء الاصطناعي من معلومات، وهو ما سيتم مناقشته في المؤتمر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»