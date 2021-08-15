استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة

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قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، إنه يشارك في المؤتمر الدولي العاشر لأورام الجهاز الهضمي والكبد 100 عالم أجنبي من أكبر علماء العالم، منهم أشهر جراح في تخصص البنكرياس بالعالم.

وأشار «الغزالي»، خلال تقرير ببرنامج «صحتك بالدنيا»، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، إلى أن مجموعة الأطباء الأجانب الذين يشاركون في المؤتمر جميعهم أعلام في تخصصاتهم، متمنيًا أن يكونوا إضافة للمؤتمر، ويكون هناك تبادل للخبرات بينهم وبين الأطباء المصريين المشاركين في المؤتمر.

وأوضح أستاذ علاج الأورام، أن المؤتمر هذا العام مختلف عن المؤتمر الدورات السابقة، حيث هناك اعتماد على الذكاء الاصطناعي في العالم في تشخيص الأورام بشكل أكثر دقة وبناء خطة علاجية عما يوفره الذكاء الاصطناعي من معلومات، وهو ما سيتم مناقشته في المؤتمر.