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أحمد ياسر ريان يطير إلى تركيا بعد طلب الأهلي من سيراميكا

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أحمد ياسر ريان يطير إلى تركيا بعد طلب الأهلي من سيراميكا أحمد ياسر ريان يطير إلى تركيا بعد طلب الأهلي من سيراميكا

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في إطار العلاقات الطيبة، وروح الود المتبادل بين ناديي سيراميكا كليوباترا والأهلي، وافقت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على طلب النادي الأهلي، بشأن سفر المهاجم أحمد ياسر ريان، إلى تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي، وإنهاء إجراءات انتقاله للعب بأحد الأندية التركية، بدءًا من الموسم الجديد.

وتواصل مجلس إدارة النادي الأهلي مع مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، من أجل الموافقة على منح أحمد ياسر ريان، استثناءً، والسماح له بالسفر، وعدم استكمال فترة الإعارة المتفق عليها بين الطرفين، حتى نهاية الموسم الحالي، والذي يمتد إلى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، قبل ٥ مباريات من نهاية مسابقة الدوري العام.

جاءت موافقة مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، لتعكس تقديرها لإدارة الأهلي أولًا، وإيمانًا منها بالجهد الملموس الذي قدمه أحمد ياسر ريان، خلال فترة إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا ثانيًا، بعد أن ساهم في تحقيق نتائج إيجابية للفريق، خلال مشوار الدوري الممتاز، مسجلًا ١٥ هدفًا.

وأعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني، عن ثقته في قدرة أحمد ياسر ريان، على شق طريقه في عالم الاحتراف، بعد أن أصقلته فترة الإعارة، وأكسبته الخبرات اللازمة، ليواجه التحدي الجديد في أجواء مختلفة.

المصرى اليوم

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