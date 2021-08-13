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حبس المتهمين بإصابة طفلة بخرطوش أثناء نقل مستلزمات عروس بالشرقية

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حبس المتهمين بإصابة طفلة بخرطوش أثناء نقل مستلزمات عروس بالشرقية حبس المتهمين بإصابة طفلة بخرطوش أثناء نقل مستلزمات عروس بالشرقية

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قررت نيابة أبوكبير، برئاسة محمد الشربينى، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهمين بإصابة طفلة بطلق خرطوش بالوجه أثناء نقل أثاث ومستلزمات عروس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إشارة من مستشفى أبوكبير المركزى بوصول«ف. ح» 15 عاما، مصابة بطلق خرطوش بالوجه، أثناء قيام عدد من الشباب بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بنقل مستلزمات عروس، وتصادف وجود المجنى عليها بشرفة منزلها ما تسبب في إصابتها.


وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وهما شقيقان مقيمان بمركز أبوكبير، وبالعرض على النيابة العامة تقرر حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، والاستعلام عن حالة المصابة.

المصرى اليوم

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