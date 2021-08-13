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يرفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شراء أى لاعب من نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة حفاظاً على العلاقات الودية بين قطبي الرياضة المصرية الأهلي والزمالك وإغلاق أى باب لبث الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك ، .وتنبع هذه الرغبة من ثوابت النادي الأهلي فى التنافس الصحي بين الفريقين في مصر .

ورفض النادي الأهلي التعاقد مع والتر هودج نجم فريق الزمالك لكرة السلة المنتهى تعاقده مع الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية

وتوج الزمالك بطلا لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة التى أقيمت في رواندا برعاية الـNBA بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (63-76) .

وقدم هودج أداءاً رائعاً فى البطولة وفاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقي .

وزادت أنباء اقتراب الأمريكي هودج من التوقيع للنادي الأهلي خاصة بعدما نجح النادي الأحمر في الحصول على توقيع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق للزمالك الذى قادة للفوز بالبطولات المختلفة .

والتر هودج

إن اللاعب لم يوقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، مشددا إن اللاعب حتى اللحظة الجارية لم يتلقى عرضا رسميا من النادي الأهلي ولم يرفض العرض المقدم إليه من نادي الزمالك لتجديد تعاقده، ولم يحسم والتر هودج لاعب سلة الزمالك موقفه من تجديد عقده مع الفريق الأبيض، بعدما انضم لفريق كابيتانس دي أرسيبو، أحد أندية الدوري البورتوريكي.

وتابع وكيل هودج عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلا:"والتر هوودج لم يرفض عرض الزمالك ولم يتلقي عرض من الاهلي ولن يوقع لأي فريق قبل نهاية عقدة في بورتوريكو في نهاية شهر 11، ومفيش أي فريق هايتعاقد معاه من دلوقتي وهو لسه هايلعب 4 شهور مع فريقه ومعرض لا قدر الله للاصابة أو للايقاف او لأي سبب آخر، شكرا لسعة صدركم".

وحال تجديد هودج للزمالك أو انتقاله إلى الأهلي الذى يتردد أنباء عن بحث ضمه لن يستطيع المشاركة فى دورى المرتبط والتى تقام منتصف شهر سبتمبر المقبل، بعدما نجح هودج مع زملائه في قيادة الزمالك للتتويج ببطولتي أفريقيا "BAL" التي نظمت تحت رعاية الـ"NBA" إلى جانب حصد لقب بطولة دورى سوبر السلة.

يواجه النادي الأهلي نظيره إنبي في الدوري المصري بعد مباراته الأخيرة التى خيبت ظن جماهير الأهلي بعد التعادل مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1 .

الاهلى المصري يخوض لقاء هام ومرتقب امام ابني السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



تنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .



- الأهلي وإنبي الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.