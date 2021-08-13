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محافظ الإسكندرية يوجه بحملة ليلية لإزالة الإشغالات على مشايات الكورنيش (صور)

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولة استغلال للمواطنين بالقوة وفرض إكراميات أو مبالغ مالية على الشواطئ وممشى الكورنيش دون وجه حق، وإزالة كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المارة على الكورنيش ورؤية البحر؛ مؤكدا أنه لن يسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال، مؤكدا على أن الكورنيش متنفس طبيعي للجميع وليس من حق أي شخص منع المواطنين من التمتع به.

وفي إطار ذلك كلف الشريف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد، والمستشار محمد سحلول رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة، بالقيام بحملة مكبرة فجر اليوم الجمعة، ضد المعتدين على طريق الكورنيش ومن يفترشون المشايات المخصصة للمواطنين بدون ترخيص وبغير وجه حق، وقامت الحملة بازالة كافة التعديات والإشغالات المتواجدة على ممشى الكورنيش بنطاق احياء شرق ووسط المعيقة لحركة المارة والمسيئة للمظهر الجمالي للمدينة .

يأتي هذا استجابة لشكاوي بعض المواطنين من قيام أشخاص بمنعهم من الجلوس على سور الكورنيش وتأجير المقاعد لهم بشكل مغالي فيه وغير مرخص، وافتراشها الممشى بالاشغالات.

من جانبه اكد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، استعداد الإدارة الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول كل ما يختص بالشواطئ على ارقام الشكاوى التالية(٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ /٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠)، مشيرا إلى انه في حالة تلقي أي شكوى يتم التعامل معها فورا من قبل المفتشين بالإدارة.

إزالة الإشغالات على مشايات الكورنيش .. ومحافظ الاسكندرية يوجه "المصايف" بحملة "فجرية" (صور)
إزالة الإشغالات على مشايات الكورنيش .. ومحافظ الاسكندرية يوجه "المصايف" بحملة "فجرية" (صور)
إزالة الإشغالات على مشايات الكورنيش .. ومحافظ الاسكندرية يوجه "المصايف" بحملة "فجرية" (صور)
إزالة الإشغالات على مشايات الكورنيش .. ومحافظ الاسكندرية يوجه "المصايف" بحملة "فجرية" (صور)
إزالة الإشغالات على مشايات الكورنيش .. ومحافظ الاسكندرية يوجه "المصايف" بحملة "فجرية" (صور)
إزالة الإشغالات على مشايات الكورنيش .. ومحافظ الاسكندرية يوجه "المصايف" بحملة "فجرية" (صور)

المصرى اليوم

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