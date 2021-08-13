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سفينة سياحية «كروز» تغادر سفاجا إلى ميناء جدة

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سفينة سياحية «كروز» تغادر سفاجا إلى ميناء جدة سفينة سياحية «كروز» تغادر سفاجا إلى ميناء جدة

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غادرت في الساعات الأولى من صباح الجمعة، السفينة السياحية بليسما، ميناء سفاجا إلى ميناء جدة وعليها ٩١٥ سعودي، حيث تعد أحدث السفن العالمية للرحلات السياحية السريعة الكروز لربط موانئ البحر الأحمر بالسعودية ومصر، وتحتوي السفينة السياحية على مقومات ترفيهية متعددة والعديد من القوارب الصغيرة التي تستخدم لنقل الركاب في البحر، والعديد من الألعاب والرياضات البحرية كقوارب التجديف وألواح التجديف وتتسع السفينة لنحو 3 آلاف راكب، إضافة إلى طاقم الباخرة 1800 فرد.

وأكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، استمرار تنظيم رحلات لسياحة اليوم الواحد بمعدل رحلة أسبوعياً لهذه السفينة حتى نهاية شهر أكتوبر 2021، وتنفيذ 15 برنامجا سياحيا متنوعا في نطاق محافظة البحر الأحمر، وأنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دولياً، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية أثناء الإقامة، وتنفيذ البرامج السياحية من خلال وجود فرق طبية مرافقة لجميع الزائرين طوال مدة الرحلة البحرية، وخلال تنفيذ البرامج السياحية.

المصرى اليوم

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