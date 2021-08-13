إنفاذ أم وثلاث من أطفالها ببني سويف وإيداعهم بمركز استضافة المرأة

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أعلنت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بنى سويف، اليوم الجمعة، إنقاذ فريق التدخل السريع، بقيادة صالح أحمد السقا، بالتعاون مع فريق أطفال وكبار بلا مأوى، أسرة مكونة من أم وثلاث من أطفالها مقيمين بأحد شوارع المحافظة.

وأوضحت «أبوزيد» أنه تم التعامل وإنقاذ الأسرة وتم إيداعهم في مركز إستضافة المرأة وتسكينهم.

كما أعلنت إطلاق مديرية التضامن في بنى سويف مبادرة «عامك الدراسى همنا الأساسى» والتى تهدف إلى رفع الأعباء من على كاهل أولياء الأمور من محدودى الدخل وذلك إيمانا من المديرية بأن الاستثمار في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم، وكذلك بهدف مساعدة أولياء الأمور في مقابلة أعباء المصروفات الدراسية.

ورحبت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكل المتعاونين من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة في المبادرة.