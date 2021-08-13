قطاع الاعمال : الاستعانة بخبرات القطاع الخاص في تسويق منتجات شركات القطن و المنسوجات

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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة (إيجيبشيان كوتون هب)، والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

واكد الوزير على أهمية التسويق والبيع المركزي لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة، سواء للسوق المحلي أو الأسواق الخارجية خاصة لمنتجات القطن المصري طويل التيلة ذو الجودة والسمعة العالمية المتميزة.

وأضاف أنه من المستهدف تحقيق مبيعات تعادل نحو 5 أمثال الكميات المباعة حاليا، في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج.

وأوضح "توفيق" أن الغرض من تأسيس الشركة هو تحسين وتطوير أساليب التسويق للوصول إلى الأسواق العالمية، وكذلك تحقيق التركيز والتخصص حيث ستتولى الشركات الإنتاجية عملية الانتاج، اما شركة التسويق فسوف تتولى التسويق و أوامر التشغيل والبيع.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بكوادر من القطاع الخاص في هذه الشركة ذو خبرات كبيرة في مجال التسويق، للقيام بالتسويق والبيع سواء للمنتجات النهائية التي سيتم إنتاجها (قمصان و مفروشات وملابس منزلية) أو وسيطة من الغزول والأقمشة.

وتابع الوزير أن عمليات الإنتاج في مختلف شركات الغزل والنسيج التابعة سوف تكون تحت علامة تجارية واحدة يجري حاليا تسجيلها في كافة الأسواق العالمية.

وفيما يخص عمليات البيع ، أكد الوزير أن شركة التسويق ستقوم بفتح فروع للبيع المحلي بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة ، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية.