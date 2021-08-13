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غدًا.. قطع المياه عن مناطق بشبرا الخيمة 5 ساعات

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غدًا.. قطع المياه عن مناطق بشبرا الخيمة 5 ساعات غدًا.. قطع المياه عن مناطق بشبرا الخيمة 5 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع مياة الشرب عن مناطق منطي وأرض الحافي فى شبرا الخيمة، غدا السبت، من الساعة العاشره صباحا لمده 5 ساعات.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الانقطاع سيكون بسبب القيام بأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه بشارع أحمد عرابي والشوارع الجانبية وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمنطقة الشهيد إمام الوكيل في شبين القناطر، في إطار مبادرة الرئيس حياة كريمة، بإجمالي أطوال شبكات 420 مترا قطر 14 بوصة وتنفيذ 10 مطابق صرف صحي بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 10 ملايين و600 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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