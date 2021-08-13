بمشاركة 70 لاعباً.. انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية في الإسكندرية الخميس

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قال على البارودي رئيس لجنة الاعلام بنادى اليخت المصري بالإسكندرية، إن النادى يستضيف المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية، خلال الفترة من الخميس 19 أغسطس إلى الثلاثاء 24 أغسطس 2021 بالميناء الشرقي بالإسكندرية.

وأضاف أنه يشارك في البطولة 70 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية المصرية، يمثلون 6 طرازات هي أوبتمست – ليزر ستاندرد – ليزر راديال – ليزر 4.7 – وألواح شراعية طراز تكنو وR S X.

وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء برئاسة المهندس عمرو ابو السعود .