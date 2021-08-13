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مفتي الجمهورية يشيد بتضحيات وإنجازات القوات المسلحة في القضاء على التكفيريين

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مفتي الجمهورية يشيد بتضحيات وإنجازات القوات المسلحة في القضاء على التكفيريين مفتي الجمهورية يشيد بتضحيات وإنجازات القوات المسلحة في القضاء على التكفيريين

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أشاد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بالتضحيات الكبيرة والمستمرة التي تقوم بها قواتنا المسلحة، خاصة في سيناء، وما تحققه من إنجازات مشهودة من أجل حماية وطننا الحبيب من جماعات التطرف والإرهاب.

كما أثنى المفتى على نجاحات الجيش المصري وقضائه على ١٣ عنصرًا تكفيريًّا بوسط وشمال سيناء، مؤكدًا أن شجاعة الجندي المصري وعقيدته الراسخة جعلته يبذل النفس والنفيس من أجل حماية البلاد والعباد.

وأكد المفتي أن جنودنا البواسل هم خير أجناد الأرض، بشهادة مَن لا ينطق عن الهوى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم مؤيدون ومنصورون بإذن الله.

وقال مفتي الجمهورية: «ونحن إذ نشيد بجهود القوات المسلحة الباسلة في القضاء على الإرهاب وفلوله، فإننا نثمِّن لرجالنا البواسل خير أجناد الأرض ما يقدمونه من تضحيات كبيرة وانتصارات عظيمة من أجل حماية شعب العظيم في كافة ربوع أرضها الطيبة، وإن شعب مصر العظيم ليدرك تمامًا أن كل إنجاز وتقدم وتنمية تشهده بلادنا الحبيبة فإنما يتم ويستمر تحت مظلة الأمن والأمان التي تضمنها وتوفرها قواتنا المسلحة الباسلة».

وأضاف أن تحقيق تلك الانتصارات الساحقة على الإرهاب لَيعكس تلك السياسة الحكيمة التي تلتزمها قواتنا المسلحة الباسلة النابعة من توجيهات وقيم القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبدالفتاح .

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يرحم شهداء قواتنا المسلحة وأن ينزلهم منازل الأبرار ويسكنهم الفردوس الأعلى، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى قد وعد الشهداء بمنزلة عالية رفيعة في جنات النعيم، فشهداؤنا في الجنة، وقتلى أهل التكفير والضلال في النار.

المصرى اليوم

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