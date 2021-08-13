أخبار عاجلة

نصف الأردنيين توقفوا عن متابعة موجز كورونا -
نائب أمير جازان: منجزات الجامعة تواكب رؤية المملكة.. وسرني ما شاهدته -
لاعبة الأخضر المريسل تواجه الكورية الجنوبية سوو سي ضمن المجموعة الثالثة للمنافسات -
"خيرية الأفلاج" تدعم مشروع " إجلال " لرعاية كبار السن بـ 75 ألف ريال -
"يمرِّر قوانين لصالح اللوبيات".. الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة -
شاب ثلاثيني يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناة استمرت 14 سنة -
"العلكمي" يتفقد المدارس المتوسطة والثانوية بسراة عبيدة ويلتقي قياداتها -
"ميركل": مجموعة الـ7 لم تؤيد تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان -
إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة -
جامعة "أم القرى" تقدِّم برنامجاً تأهيلياً لمتطوعي حملة "عودة آمنة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بدعوي تنظيم رحلات سياحية .. تفاصيل القبض علي المتهم بالنصب علي 52 ضحية بالقاهرة

Print
بدعوي تنظيم رحلات سياحية .. تفاصيل القبض علي المتهم بالنصب علي 52 ضحية بالقاهرة بدعوي تنظيم رحلات سياحية .. تفاصيل القبض علي المتهم بالنصب علي 52 ضحية بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة جهود مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة،وضبطت أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب 52 واقعة نصب وإحتيال على المواطنين من خلال إنشاء صفحات إلكترونية والإدعاء من خلالها بقدرته على تنظيم رحلات سياحية.

قالت الداخلية :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص»له معلومات جنائية«بالقاهرة)،بمزاولة نشاط إجرامى في وقائع النصب الإلكترونى على المواطنين بإنشاء عدد من الصفحات الإلكترونية وإنتحاله هيئة بعض الشركات السياحية والترويج عن قدرته على تنظيم عدد من الرحلات (الداخلية والخارجية) بأسعار مميزة مُستغلاً إقبال بعض المواطنين على الحجز الإلكترونى لتلك الرحلات.

وعقب ذلك يتواصل مع ضحاياه مستخدماً عدد من خطوط الهواتف المحمولة عبر تطبيق المحادثات «واتس آب»، والتحصل منهم على مبالغ مالية يقوم المجنى عليهم بتحويلها على تلك الخطوط عن طريق خدمات التحويل لشبكات المحمول، إلا أنهم إكتشفوا تعرضهم للنصب، وقد بلغت تلك الوقائع (52) واقعة بإجمالى مبالغ مُتحصل عليها من جراء ذلك قرابة (259675 جنيه).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال إختبائه بشقة سكنية مستأجرة بمحافظة الجيزة.. وبحوزته (4 هواتف محمولة- جهازة حاسب آلى محمول «لاب توب») وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى إرتكابه تلك الوقائع.

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وأرشد عن مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمريكا تحمي "شبكة المتعاونين".. "اللاجئون الأفغان" قنبلة تتهيأ للانفجار!

أمريكا تحمي "شبكة المتعاونين".. "اللاجئون الأفغان" قنبلة تتهيأ للانفجار!

ما هي "شبكة حقاني" الأفغانية؟

ما هي "شبكة حقاني" الأفغانية؟

الداخلية السودانية: ضبط شبكة أجنبية لتهريب الهيروين

الداخلية السودانية: ضبط شبكة أجنبية لتهريب الهيروين

الموافقة على تجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو في بهتيم

الموافقة على تجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو في بهتيم