بدعوي تنظيم رحلات سياحية .. تفاصيل القبض علي المتهم بالنصب علي 52 ضحية بالقاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة جهود مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة،وضبطت أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب 52 واقعة نصب وإحتيال على المواطنين من خلال إنشاء صفحات إلكترونية والإدعاء من خلالها بقدرته على تنظيم رحلات سياحية.

قالت الداخلية :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص»له معلومات جنائية«بالقاهرة)،بمزاولة نشاط إجرامى في وقائع النصب الإلكترونى على المواطنين بإنشاء عدد من الصفحات الإلكترونية وإنتحاله هيئة بعض الشركات السياحية والترويج عن قدرته على تنظيم عدد من الرحلات (الداخلية والخارجية) بأسعار مميزة مُستغلاً إقبال بعض المواطنين على الحجز الإلكترونى لتلك الرحلات.

وعقب ذلك يتواصل مع ضحاياه مستخدماً عدد من خطوط الهواتف المحمولة عبر تطبيق المحادثات «واتس آب»، والتحصل منهم على مبالغ مالية يقوم المجنى عليهم بتحويلها على تلك الخطوط عن طريق خدمات التحويل لشبكات المحمول، إلا أنهم إكتشفوا تعرضهم للنصب، وقد بلغت تلك الوقائع (52) واقعة بإجمالى مبالغ مُتحصل عليها من جراء ذلك قرابة (259675 جنيه).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال إختبائه بشقة سكنية مستأجرة بمحافظة الجيزة.. وبحوزته (4 هواتف محمولة- جهازة حاسب آلى محمول «لاب توب») وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى إرتكابه تلك الوقائع.

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وأرشد عن مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.