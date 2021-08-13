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حسن مصطفى يحتفظ برئاسة الاتحاد الدولى لكرة اليد للمرة السادسة

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حسن مصطفى يحتفظ برئاسة الاتحاد الدولى لكرة اليد للمرة السادسة حسن مصطفى يحتفظ برئاسة الاتحاد الدولى لكرة اليد للمرة السادسة

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احتفظ الدكتور حسن مصطفى، برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالتزكية للدورة السادسة على التوالي.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد بياناً رسمياً معلناً غلق باب الترشح للانتخابات التي تجرى في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة بين 5 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وفاز الدكتور حسن مصطفى بالتزكية بمنصب الرئاسة، لعدم ترشح أي منافس أمامه على هذا المنصب.

وتولى مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لأول مرة عام 2000، بعد تغلبه على النمساوي إيروين لانس الذي انسحب قبل جولة الإعادة وقتها.

ولم يغادر حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي منذ عام 2000 وفاز بالانتخابات عام 2004 على حساب السويدي ستافان هولمكوفست، ثم فاز بانتخابات 2009 على حساب جيان كايسر من لوكسمبورج، وحسم حسن مصطفى انتخابات 2013 و2017 و2021 بالتزكية، ليضمن البقاء في منصبه حتى عام 2025

المصرى اليوم

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