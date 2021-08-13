التخطيط : متابعة ميدانية لمشروعات الخطة الإستثمارية في الاسماعيلية

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قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتورة هبه مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، بزيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية وذلك لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي المنتهي، وكذا مشروعات العام المالي الجاري2022/2021.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية المتابعة الميدانية والتقييم علي ارض الواقع بما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة، متابعه أن الهدف الرئيس يتمثل في متابعة المشروعات المدرجة بالخطة والوقوف على مستويات تنفيذها ونتائجها، موضحة أن عملية التخطيط لابد وأن تلاحقها متابعة مستمرة لضمان الاستدامة، بما يسهم في تحقيق مبادئ الشفافية والتي بدورها تسهم في تحسين حياة المواطن.

ومن جانبها أوضحت د.هبه مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط أن الزيارة جاءت في إطار توجيهات د.هالة السعيد بالمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية.

وتابعت مغيب أن الزيارة شهدت لقاء عددًا من قيادات محافظة الإسماعيلية على رأسهم اللواء شریف بشارة محافظ الإسماعيلية واللواء مجدي عناني السكرتير العام ومسئولي التخطيط بالمحافظة، موضحة أنه تمت مناقشة أهم الإنجازات التي تمت علي أرض المحافظة وكذا بعض معوقات التنفيذ.

وأضافت مغيب أن الجولة جاءت لمتابعة أهم المشروعات على أرض الواقع والتي تضمنت مشروعات تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهداء بمدينة الإسماعيلية، تطوير ورصف كفاءة شارع فؤاد عزيز غالي، ومشروع إنشاء حديقة الدراويش، وتطوير ميدان مصطفي كامل، إلي جانب الإنتهاء من إنشاء مبني مركز ومدينة الإسماعيلية وحي ثالث والمركز

التكنولوجي، وكذا الإنتهاء من تنفيذ منطقة الورش الحرفية الأولي بمدينة المستقبل بالإسماعيلية على مساحة 18 فدان والمنطقة الثانية المزمع إنشاءها على مساحة 25 فدان.

وتابعت مغيب أن الجولة تضمنت متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بطريق بر أيسر ترعة السويس، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بطريق ترعة أبوصوير قرية الواصفية طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وعمل حائط ساند، فضلًا عن الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مبنى المفرقعات بإدارة الحماية الميدنية ومتابعة أعمال المرحله الثانية.