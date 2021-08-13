تركي آل الشيخ يعد «البائع» الذي يمتلك موهبة الغناء بإنتاج أغنية له

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وعد المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، البائع صاحب الصوت المميز، بإنتاج أغنية خاصة له، من أجل تقديم صوته.

وكان المستشار تركي أل الشيخ، نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، فيديو لأحد المواطنين المصريين، وهو يغني أغنية للمطرب بهاء سلطان، معلقًا :«أرجو أن تتواصل مع حمادة إسماعيل، مع الشكر».

وحرص البائع على نشر فيديو وجه من خلاله الشكر، للمستشار تركي أل الشيخ، على اهتمامه بموهبته وحرصه على التواصل معه.

ونشر تركي أل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، الفيديو الخاص بالبائع معلقا :«انشاءالله أنتجلك اغنية مناسبة، تقدر تقدم فيها صوتك.. بالتوفيق إن شاء الله».

يذكر أن المستشار تركي أل الشيخ، أطلق شركة خاصة للانتاج الفني تكون مهمتها البحث عن مختلف المواهب الصوتية في العالم العربي، حيث منح الفرصة أمام الآلاف من الشباب من مختلف ربوع العالم العربي، دون تحديد شروط معينة للتقديم أو حتى سن معين.

https://fb.watch/7lkcc9aqVE/