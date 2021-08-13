جيانا فاروق: ضحيت لأجل الأولمبياد.. وأدين بالفضل لمدربي في كل إنجازات حياتي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول ظهور لها عقب عودتها من طوكيو، حلت اللاعبة جيانا فاروق، الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ضيفة على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، مساء اليوم، الخميس.

وأوضحت «جيانا» أنها لو لم تحصل على ميدالية في أولمبياد طوكيو، فبالتأكيد كانت ستتعرض لأمور سيئة للغاية، قائلة: «كان ممكن مستحملهاش، هو في الأول وفي الآخر نصيب ربنا طبعا، لكن أنا في حاجات كتير أوي في حياتي ضحيت بيها عشان خاطر الأولمبياد دي، أنا مأجلة جوازي، وضحيت بوقتي مع أهلي، أختي راجعة من السفر بقالها شهر، أنا شوفتها في الشهر ده تقريبا 4 مرات بس، طبعا دا غير إن مفيش سفر ولا مصيف ولا حاجة بشاركهم فيها».

ووجهت جيانا الشكر للمعد النفسي الذي ساعدها كثيرا في هذه البطولة، لا سيما ليلة المباراة النهائية، حيث كانت تبكي كثيرا من كثرة تخوفها بأن تخسر المباريات، مضيفة: «أصل الأولمبياد مش مجرد بطولة، ما أنا لعبت بطولات كتير قبل كده، بقالي 20 سنة بلعب، معايا 11 بطولة عالم دا غير إفريقيا وعرب وبحر متوسط، بس البطولة دي مختلفة، وفعلا ناس كتير تعبوا معايا والنجاح ينسب ليهم كمان».

أكدت جيانا أنها تدين بالفضل في كل شيء وصلت له في هذه اللعبة، لمدربها الكابتن محمد عبدالرجال، قائلة: «بالنسبة لي مش مجرد مدرب، ده أبويا اللي مربيني، أنا معاه بقالي أكتر من 13 سنة.. أدين له بكل الفضل في كل ميدالية أنا جبتها في حياتي، أنا لو كنت طلعت بحاجة من الكاراتيه فأنا طلعت بيه، لأنه بالنسبة لي مش بس مدربي، ناس كتير مبتبقاش مستوعبة حجم العلاقة اللي بيني وبينه، هو أبويا التاني وأخويا وصاحبي، لو عندي مشاكل شخصية بجري عليه، لو في أي حاجة في حياتي أنا بجري عليه».