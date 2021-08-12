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«الأطباء» تنعى الشهيدة الدكتورة سمر سعد المتوفية بـ«كورونا»

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«الأطباء» تنعى الشهيدة الدكتورة سمر سعد المتوفية بـ«كورونا» «الأطباء» تنعى الشهيدة الدكتورة سمر سعد المتوفية بـ«كورونا»

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نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيدة الدكتورة سمر أحمد محمد سعد، طبيب مقيم باطنة عامة، في مستشفى التأمين الصحي، بمدينة بنها، والتي توفيت بمستشفى بنها النموذجي، التابعة لهيئة التأمين الصحي بالقليوبية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوڤيد 19».

وأوضحت أن الشهيدة هي الضحية رقم 587، بين أعضائها المتوفين بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الجائحة في .

واختتمت النقابة نعيها: «خالص العزاء لأسرتها الكريمة، ونسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة، وأن يسكنها مع الأبرار والشهداء» .

المصرى اليوم

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