محافظ أسوان : تطوير ورصف طريقي كيما والسماد بتكلفة 70 مليون جنيه

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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن قيام الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بقيادة اللواء محمود نصار، تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقي كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه، فور الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب بطول 4 كم وبقطر 12 بوصة.

وأكد «عطية» في بيان، الثلاثاء، أن ذلك سيتواكب مع إنشاء الكوبري العلوي الجديد للسيارات بجوار مزلقان السيل الجديد وصولاً لمطلع حي الصداقة الجديدة بتكلفة 130 مليون جنيه وبطول 750 مترًا وبارتفاع 6 أمتار وبنظام 2 كوبرى في اتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 أمتار من أجل ربط محاور غرب وجنوب وشرق المدينة، بالإضافة إلى القضاء على الاختناقات المرورية أمام مزلقان السيل.

وفي السياق ذاته، أشاد اللواء أشرف عطية، بالمشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير على أرض المحافظة ومنها الطريق الإقليمي الشرقي العلاقي / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة إجمالية 593 مليون جنيه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية، وهو الذي سيساهم في تحويل حركة النقل الثقيل إلى خارج المدينة، موجهاً إلى تحرير محضر مخالفة لإحدي سيارات النقل الثقيل المحملة بـ 140 طنًا من خام الجرانيت أثناء سيرها بطريق كيما، مع توجيه الشركة المسؤولة ومنافذ المحاجر بعدم خروج سيارات النقل الثقيل بحمولات زائدة عن 90 طنًا لعدم الإضرار بشبكات البنية التحتية وكوبرى أسوان الملجم.