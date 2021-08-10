ترتيب هدافين الدوري المصري 2021.. أوباما يعود للسباق ومحمد شريف يتصدر

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محمد شريف مهاجم المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي، تصدر بقوة سباق الهدافين في الدوري المصري موسم 2020 -2021، خاصة بعد تسجيله هدفًا مميزًا في شباك سيراميكا كليوباترا خلال اللقاء الذي أقيم بين الأهلي وسيراميكا مساء السبت الماضي ضمن منافسات الأسبوع 29 من مسابقة الدورى الممتاز.

محمد شريف، أصبح في رصيده 18 هدفًا بفارق 3 أهداف عن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا، وعاد يوسف أوباما لسباق الهدافين بعدما سجل هدفا خلال لقاء الزمالك والاتحاد السكندري الذي أقيم مساء الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليدخل أوباما في المركز السادس

اللاعب عدد الاهداف محمد شريف 18 أحمد ياسر ريان 15 أشرف بن شرقي 13 عمر كمال 11 أحمد سمير 11 مصطفى فتحي 10 يوسف أوباما 10

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