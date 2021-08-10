هيثم شعبان :البعد عن الفوز وضع سيراميكا في موقف صعب

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أعرب هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالفوز الذي حققه مساء اليوم، بالجولة التاسعة والعشرين للدوري، على حساب مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف.

وقال المدير الفني في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "الحمد لله على الفوز، المباراة كانت مهمة للغاية، وأعتبره من أهم اللقاءات في مشوار سيراميكا كليوباترا بالدوري، لأن جاء بعد غياب طويل عن الفوز".

وأضاف قائلا: "البعد عن الفوز وضعنا في موقف صعب للغاية، المكسب جاء في توقيت مثالي، وحصد النقاط الثلاث كان هاما للغاية في هذا التوقيت، وسوف نبني عليه في قادم المباريات".

وأردف قائلا: "قررت تغيير أحمد ياسر ريان، وإشراك شادي حسين، وذلك لأسباب فنية وأسباب أخرى، سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، أن لا أستطيع الإعلان عنها، ريان لم تكن لدية نفس الرغبة القوية في لقاء اليوم، لقد حاول بقدر الإمكان ولكن بسبب قلة الرغبة أجبرتنا على التغيير بسبب الحفاظ على الالتزام التكتيكي".

وأكمل حديثه قائلا: "أحمد ياسر ريان واحد من أفضل المهاجمين في مصر، طول عمره ملتزم تكتيكيا، وكان له دور كبير جدا في حصد النقاط مع نادي سيراميكا كليوباترا، أشكره على كل ما قدمه للنادي".