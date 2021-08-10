اندلاع حرائق ضخمة في الجزائر (صور وفيديو)

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اندلعت حرائق غابات ضخمة في الجزائر، مساء الاثنين، حيث تم تسجيل الحرائق في عدد من الولايات التي تعرض بعضها لـ 4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريق أو حريقين.

ووفق موقع النهار الجزائري، وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تم تسجيل 31 حريق غابة عبر 14 ولاية. وهي كالتالي: جيجل 4 حرائق، وحريقين في البويرة، وحريقين في سطيف، وحريقين في خنشلة، ةحريقين في قالمة، وحريقين في بجاية، وحريق عبر ولايات برج بوعريريج، وبومرداس، وتيارت، والمدية، وتبسة، البليدة وولاية سكيكدة.

كما تداول عدد من مستخدمي وسائل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحرائق في مدينة تيزي وزو.