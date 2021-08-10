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مصرع 3 أشخاص إثر حرائق غابات "تيزي وزو" بالجزائر

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رجال الإطفاء سجلوا 25 بؤرة حريق وتدخلت الوحدات لإخمادها

مصرع 3 أشخاص إثر حرائق غابات

لقي 3 أشخاص مصرعهم، الاثنين، بسبب الحرائق الضخمة التي اندلعت في غابات ولاية تيزي وزو شمال الجزائر.

وتفصيلاً، قالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن شابًا من بلدية عزازقة توفي بعد أن حاصرته النيران في حظيرة لتربية الدواجن، فيما توفي رجل آخر من قرية آيت بوهيني إثر نشوب حريق بغابة إيعكوران.

ولقيت شابة في العشرينات من العمر حتفها بسبب النيران المشتعلة ببلدية بني يني.

وأكد رجال الإطفاء تسجيل 25 بؤرة حريق، منها 10 حرائق كبيرة في عدة بلديات تدخلت وحدات لإخمادها.

مصرع 3 أشخاص إثر حرائق غابات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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