★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على عرضه الذي قدمه للطالبة حبيبة طارق الشهيرة بـ«طالبة الفستان»، بأن تكمل دراستها في أي جامعة خاصة ويتكفل بالمصروفات، وذلك بعد واقعة التنمر التي تعرضت لها بسبب ارتدائها فستانا قصيرا أثناء الامتحان بجامعة طنطا.

وقال ساويرس، في مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «وصلنا لمستوى من التنمر لا يطاق.. كل واحد عامل نفسه رقيب على الفضيلة والحريات.. كل واحد يخليه في نفسه وربنا في الآخر هو اللي بيحاسب.. أنا محبش مدعي الفضيلة».

ودافع ساويرس عن عرضه قائلا: «دعمي للفتاة تصرف شخصي نابع من موقف إنساني.. وأنا حر في مالي»، مجددا التأكيد على رفضه القاطع للتدخل في حريات الآخرين.