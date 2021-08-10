أخبار عاجلة

أمريكا تحمي "شبكة المتعاونين".. "اللاجئون الأفغان" قنبلة تتهيأ للانفجار! -
عبر منصة معين.. ديوان المظالم يُطلق خدمة الأسئلة الشائعة -
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً -
غدًا.. انطلاق ملتقى مبدع 2021م بمركز بحر أبو سكينة بعسير -
الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط -
ضعف ساعة "بيج بن".. كويكب ضخم يدخل مدار الأرض في هذا التوقيت -
"المركز الوطني للأرصاد" عن حالة الأمطار بعسير: تستمر لـ ٩ مساءً -
" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نجيب ساويرس عن تكفله بمصروفات «طالبة الفستان»: «أنا حر في مالي.. وكل واحد يخليه في نفسه» ()

Print
نجيب ساويرس عن تكفله بمصروفات «طالبة الفستان»: «أنا حر في مالي.. وكل واحد يخليه في نفسه» (فيديو) نجيب ساويرس عن تكفله بمصروفات «طالبة الفستان»: «أنا حر في مالي.. وكل واحد يخليه في نفسه» ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على عرضه الذي قدمه للطالبة حبيبة طارق الشهيرة بـ«طالبة الفستان»، بأن تكمل دراستها في أي جامعة خاصة ويتكفل بالمصروفات، وذلك بعد واقعة التنمر التي تعرضت لها بسبب ارتدائها فستانا قصيرا أثناء الامتحان بجامعة طنطا.

وقال ساويرس، في مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «وصلنا لمستوى من التنمر لا يطاق.. كل واحد عامل نفسه رقيب على الفضيلة والحريات.. كل واحد يخليه في نفسه وربنا في الآخر هو اللي بيحاسب.. أنا محبش مدعي الفضيلة».

ودافع ساويرس عن عرضه قائلا: «دعمي للفتاة تصرف شخصي نابع من موقف إنساني.. وأنا حر في مالي»، مجددا التأكيد على رفضه القاطع للتدخل في حريات الآخرين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يوسف الحسيني ينحني شكرًا للسيسي: «ابتسم فأنت في الجمهورية الجديدة» (فيديو)

يوسف الحسيني ينحني شكرًا للسيسي: «ابتسم فأنت في الجمهورية الجديدة» (فيديو)

لحظة وصول البعثة المصرية من أفغانستان إلى أرض الوطن (فيديو)

لحظة وصول البعثة المصرية من أفغانستان إلى أرض الوطن (فيديو)

حادث مأساوي.. اشتعال ناقلة بترول في طريق مكة - جدة السريع (فيديو)

حادث مأساوي.. اشتعال ناقلة بترول في طريق مكة - جدة السريع (فيديو)

حي الزيتون وجباليا وخان يونس.. سلسلة غارة إسرائيلية على قطاع غزة (فيديو)

حي الزيتون وجباليا وخان يونس.. سلسلة غارة إسرائيلية على قطاع غزة (فيديو)