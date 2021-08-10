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«المصري اليوم» تكشف تفاصيل مشادة فاروق جعفر ومحمود سعد بسبب إدارة الكرة

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«المصري اليوم» تكشف تفاصيل مشادة فاروق جعفر ومحمود سعد بسبب إدارة الكرة «المصري اليوم» تكشف تفاصيل مشادة فاروق جعفر ومحمود سعد بسبب إدارة الكرة

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شهد نادي مؤخرا واقعة مؤسفة بين الثنائي فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الادارة والمسؤول عن قطاع الكرة وبين محمود سعد نجم الزمالك حيث دخل الثنائي في مشادة كلامية وخناقة بسبب اعتراض فاروق جعفر علي قرار حسين لبيب رئيس اللجنة الموقتة التى تديرالنادي ورغبته في الاستعانة بخبرات محمود سعد في تطوير ادارة كره القدم بالنادي وخصوصا في قطاع الناشئين.

ووفقا لعضو في اللجنة المؤقتة فان حسين لبيب كلف محمود سعد بتقديم مقترح وتصور لقطاع الكرة واعادة تشكيل قطاع الناشئين وهوماقام به محمود سعد عقب جلسته مع حسين لبيب في فيلا الاخير.

وقال عضوٍ اللجنة الذي رفض ذكر اسمه ان محمود سعد حضر لمقر نادي الزمالك واجتمع بحسين لبيب في مكتبه لغرض تصوره لتطويرادارة الكرة وقطاع الناشئين واثناء شرحه لخطته مع حسين لبيب فوجيء باقتحام فاروق جعفر للجلسة ودخل في مشادة كلامية مع محمودسعد وابلغه برفضه لاي تعديل او تطوير حاليا في ادارة الكرة باعتباره المسوول الاول والاخير عنها.

وشدد على أن جعفر اعترض بشدة على الاستعانة باي نجوم سابقين بالنادي خلال تواجده في النادي وانه سيكون المسؤول عن ادارة الكرة ولن يقوم باي تغييرات في قطاع الناشئين أو الفريق الاول

واضاف المصدر ان محمود سعد رفض الرد علي جعفر احتراما لحسين لبيب الذي تدخل في الوقت المناسب وتحتوي الازمة وطالب جعفربالصمت وعدم توجيه اي كلام لمحمود سعد ثم اصطحب لبيب محمود سعد لخارج المكتب ووعده بمناقشة تصوره في وقت لاحق.

واكد عضوٍ اللحنة علي ان حسين لبيب رفض تصعيد الازمة مع جعفر في الوقت الراهن لكنه توعد بعدم مرور هذا الامر مرور الكرام مؤكداانه سيستعين بمحمود سعد في الوقت المناسب.

المصرى اليوم

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