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بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث بالبحر الأحمر

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بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث بالبحر الأحمر بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث بالبحر الأحمر

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اعتمد اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، الحركة الداخلية لضباط المباحث بالإدارات والأقسام المختلفة، والتي أعدها اللواء شرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد رفعت، رئيس المباحث.

وشملت الحركة تعيين المقدم جورج عادل لمباحث المرور، والعقيد محمد ثروت لقسم العمليات، والمقدم أسامة مهران مفتش مباحث لقسم أول، والمقدم عصام عتيق مفتش لمباحث قسم ثان الغردقة، والمقدم مصطفي حلمي رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، والمقدم إسلام عبدالحميد رئيس مباحث قسم أول الغردقة، والمقدم أحمد حوام رئيس مباحث رأس غارب، والمقدم مصطفي عكاشة رئيس مباحث سفاجا، والعقيد ياسر صبحي للبحوث الفنية، والمقدم رامي الشيخ للآداب، والمقدم أحمد شلبي للأموال العامة، والعقيد محمود صقر للتموين، والعقيد محمد قنديل لمباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم محمد سكران لمباحث شرطة القصير، والمقدم نشأت مراد لمباحث قسم الشلاتين، والرائد وليد قليعي لمباحث حلايب.

المصرى اليوم

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