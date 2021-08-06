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18 وفاة و697 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

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18 وفاة و697 إصابة جديدة بكورونا في الاردن 18 وفاة و697 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :– أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 وفاة و697 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10100 وفاة و775251 إصابة.

وأشار الموجز الصادر عن وزارة الصحة، الأربعاء، إلى تسجيل 331 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 753006حالة.

ونوه بإجراء 19295 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8601517 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 3.61 بالمئة.

ولفت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 12145 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 79 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 61 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 607 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 11 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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