كورونا عربيًّا: 129 وفاة في تونس وأكثر من 11 ألف إصابة جديدة بالمغرب

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الأردن تسجِّل 485 حالة إيجابية جديدة

سجَّلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية 2448 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و129 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 605 آلاف و205 إصابات، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات 20 ألفًا و679 حالة.

وفي السياق ذاته، سجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 11358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 676683.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 76 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 10163، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 598958.

كما سجّلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 775782 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753332 حالة شفاء بعد تسجيل 485 حالة إضافية، كما سجلت 5 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 10105 حالات.